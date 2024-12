Nato: Russland unterstützt Nordkoreas Atomprogramm

Die Nato wirft Russland vor, das nordkoreanische Atomprogramm zu unterstützen.

"Im Gegenzug für Truppen und Waffen unterstützt Russland Nordkorea bei seinen Raketen- und Nuklearprogrammen", sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte am Mittwoch nach einem Außenministertreffen in Brüssel. Dies sei eine potenzielle Bedrohung für die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel sowie auch für die USA, die der wohl wichtigste Unterstützer Südkoreas sind. Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen zahlreiche Soldaten nach Russland geschickt, die dem Vernehmen nach vor allem in der Region Kursk eingesetzt werden, in der es zuletzt einen größeren Vorstoß der Ukraine gegeben hatte.