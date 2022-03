Neue Ausgangssperre für Kiew angekündigt

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew soll ab Montagabend erneut eine Ausgangssperre gelten.

Das kündigte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Videobotschaft an. Die Maßnahme beginnt demnach ab 20 Uhr Ortszeit und endet am Mittwoch um 7 Uhr.

Geschäfte, Apotheken und Tankstellen würden am Dienstag nicht bedient, so Klitschko. Einwohner dürfen ihre Häuser nur verlassen, um Schutzräume oder Bunker aufzusuchen. Für Personen mit Sonderausweisen gelten Ausnahmeregelungen. In der ukrainischen Hauptstadt hatte es bereits in der vergangenen Woche eine 35-stündige Ausgangssperre gegeben. Die Stadt wappnet sich schon seit mehreren Tagen für einen russischen Großangriff. Bisher gab es vor allem Luftangriffe.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH