Parlamentswahlen in Griechenland gestartet

In Griechenland haben am Sonntagmorgen die Parlamentswahlen begonnen.

Die knapp zehn Millionen Wahlberechtigten können noch bis 19 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutscher Zeit) ihre Stimmen abgeben. Direkt im Anschluss werden erste Prognosen erwartet, erste konkrete Hochrechnungen dürften circa eine Stunde später folgen.

Im Vorfeld der Parlamentswahl durchgeführte Umfragen deuten darauf hin, dass die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) des amtierenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis wieder stärkste Kraft wird. Dahinter folgt die linksgerichtete Syriza-Partei des früheren Regierungschefs Alexis Tsipras. Bei der Wahl gilt eine Drei-Prozent-Hürde, die den Umfragen zufolge sechs Parteien überspringen könnten. Die Regierungsbildung dürfte in jedem Fall schwierig werden, da Koalitionen in Griechenland unüblich sind. Bei einem Scheitern würde es voraussichtlich Anfang Juli zu Neuwahlen kommen.

