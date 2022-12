Produktion und Verkauf von Mercedes in China eingeschränkt

Der Autohersteller Mercedes-Benz kämpft aufgrund der Corona-Maßnahmen in China mit Einschränkungen in der Produktion und dem Verkauf.

Das schreibt die FAZ in ihrer Freitagausgabe unter Berufung auf eine Bestätigung aus dem Konzern. "Die Produktion an unserem Standort in Peking läuft, wobei einige Gewerke aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 voübergehend geschlossen sind", teilte der Konzern demnach mit.

Auch im Verkauf hakt es: "Aufgrund von Maßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind die Einzelhandelsaktivitäten in bestimmten Regionen vorübergehend beeinträchtigt worden." Ob der Absatz darunter leide, blieb zunächst offen. Weiter teilte Mercedes mit: "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es aufgrund der dynamischen Entwicklung und den vielen Unwägbarkeiten schwierig, eine fundierte Einschätzung der möglichen Auswirkungen auf unser Geschäft in China vorzunehmen." Man bewerte die aktuelle Situation mit den lokalen Ansprechpartnern täglich neu. "Dadurch können wir unsere Aktivitäten flexibel anpassen. Der weitere Verlauf und Umgang mit der Covid-Pandemie birgt weiterhin Unsicherheiten für die erwartete Entwicklung des Marktes", so der Autobauer.

