Rishi Sunak und Liz Truss gehen in Zweikampf um Johnson-Nachfolge

Der künftige Premierminister Großbritanniens heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit Rishi Sunak oder Liz Truss.

Der frühere Finanzminister und die amtierende Außenministerin setzten sich im Vorwahlprozess der konservativen Abgeordneten als letzte zwei Kandidaten durch, wobei Sunak mit 137 zu 113 Stimmen vorne lag. Handels-Staatssekretärin Penny Mordaunt, trotz zwischenzeitlicher Führung in allgemeinen Meinungsumfragen, schied mit 105 Stimmen aus.

Das Votum der Fraktion spielt ab jetzt keine Rolle mehr, in den nächsten Wochen dürfen die Parteimitglieder in einer Briefwahl entscheiden, wer Parteichef und damit automatisch auch Regierungschef wird und damit auf Boris Johnson nachfolgt. Das Ergebnis der Stichwahl soll am 5. September verkündet werden.

