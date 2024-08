Scholz drängt auf Waffenstillstand im Nahen Osten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drängt bei den Verhandlungen um einen Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas auf eine rasche Einigung.

"Die Bundesregierung ist tief besorgt über die Lage im Nahen Osten", sagte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann, am Freitag. Der Kanzler und die Bundesregierung "unterstützen nachdrücklich den Aufruf von US-Präsident Biden, dem ägyptischen Präsidenten Al Sisi und dem Emir von Katar, Al Thani, jetzt unmittelbar mit der Umsetzung des Abkommens für einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zu beginnen", teilte Hoffmann weiter mit. Die Bundesregierung schließe sich dem Aufruf an beide Seiten an, Gespräche am Donnerstag (15. August) in Doha oder Kairo wieder aufzunehmen, offene Punkte abzuschließen und ohne Verzögerung mit der Umsetzung des Abkommens zu beginnen, hieß es.