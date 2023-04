Scholz lobt Bundeswehr für Evakuierung aus dem Sudan

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bundeswehr für die Evakuierung aus dem Sudan gelobt.

"Mit Blick auf den jüngsten Sudan-Einsatz möchte ich allen Beteiligten meinen herzlichen Dank aussprechen", sagte Scholz am Freitag. Innerhalb kürzester Zeit habe der Krisenstab der Bundesregierung in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt, dem Verteidigungsministerium, dem Bundesinnenministerium und weiteren Stellen den Einsatz koordiniert.

Man sei dabei eng mit den Verantwortlichen in Jordanien, dem Sudan und anderen Partnerländern in Kontakt gewesen. In der Region hätten deutsche Diplomaten "unerlässliche Koordinierungs- und Betreuungsleistungen" erbracht, um einen reibungslosen Ablauf des Einsatzes zu gewährleisten, so der Kanzler. Dieser Einsatz habe seiner Ansicht nach unter Beweis gestellt, dass man sich auf die Einsatzbereitschaft und die Professionalität der Soldaten, der Diplomaten und der Bundespolizei verlassen könne. Scholz wies darauf hin, dass die Deutschen, die noch vor Ort in Sudan seien, über das Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amts unterstützt würden, um gegebenenfalls die weiterhin bestehenden Möglichkeiten zur Ausreise nutzen zu können.

