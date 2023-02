Scholz sieht Deutschland und Türkei als "wahre Freunde"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht eine enge Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei.

"Wir sind wahre Freunde", sagte Scholz in einer am Samstag verbreiteten Videobotschaft. "Als Freunde teilen wir ihren Schmerz und als Freunde lassen wir sie in der Not nicht allein", so der Kanzler in Bezug auf das schwere Erdbeben mit mehreren Zehntausend Toten.

"Gerçek dost kötü günde belli olur - so lautet ein türkisches Sprichwort. In Deutschland sagen wir es ähnlich: Den wahren Freund erkennt man in der Not." Noch am Tag des Erdbebens seien Rettungstrupps und medizinische Teams aus allen Teilen des Landes in das Katastrophengebiet aufgebrochen. "Unsere Hilfsorganisationen liefern Heizgeräte, Generatoren und Medikamente", so der Kanzler. Spontan hätten sich viele private Bürgerinitiativen zusammengetan, oft auch von Verwandten und Angehörigen. "Sie organisieren Hilfe, sammeln Spenden oder warme Kleidung für die Betroffenen in der Türkei und in Syrien." In kürzester Zeit hätten sie "eine Brücke des Mitgefühls errichtet, eine Brücke der Solidarität zwischen unseren Ländern, die menschlich so eng verbunden sind". Schließlich stammten rund drei Millionen Bürger hier in Deutschland aus der Türkei, auch aus den besonders schwer zerstörten Provinzen Hatay und Gaziantep, sagte der Kanzler.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH