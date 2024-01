Scholz telefoniert mit Biden zu Ukraine und Nahostkonflik

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstag mit US-Präsident Joe Biden telefoniert.

Themen des Gesprächs seien die fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine und die Lage im Nahen Osten gewesen, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, am Abend mit. Scholz und Biden seien sich einig gewesen in der Verurteilung des fortgesetzten russischen Angriffs auf die Ukraine "und der Notwendigkeit, die Ukraine weiter finanziell, militärisch und humanitär zu unterstützen", so Hebestreit. Deutschland werde 2024 die Ukraine mit mehr als sieben Milliarden Euro durch militärische Güter unterstützen.