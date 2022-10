Scholz telefoniert mit Lula

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Montag mit Lula da Silva telefoniert.

Der hatte am Vortag in Brasilien die Stichwahl um die Präsidentschaft mit 50,9 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro gewonnen, der auf 49,1 Prozent kam. "In dem Telefonat hat Bundeskanzler Scholz Luiz Inacio Lula da Silva zu seinem Wahlsieg gratuliert", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montagabend.

"Beide waren sich einig, die Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien auszubauen und zu vertiefen", hieß es. Mit Sorge wird allgemein auf das Verhalten von Noch-Präsident Bolsonaro geschaut. Der hat sich bislang in Schweigen gehüllt. Vor der Wahl hatte Bolsonaro Kritik am Wahlsystem geäußert und damit Sorgen befeuert, das Wahlergebnis womöglich nicht anzuerkennen. Offizielle Amtsübergabe ist erst am 1. Januar.

