Selenskyj in Washington erwartet - USA liefern Patriot-System

Die USA wollen der Ukraine das Patriot-Flugabwehrsystem zur Verteidigung gegen Luftangriffe liefern.

Man werde die ukrainischen Streitkräfte in einem Drittland in der Bedienung der Raketenbatterie schulen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Dies werde allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die US-Regierung bestätigte zudem, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des Krieges in Washington erwartet wird. Der ukrainische Präsident schrieb selbst bei Twitter, dass er auf dem Weg in die USA sei, um "die Resilienz und Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken". Er werde auch eine Rede vor dem Kongress halten, kündigte Selenskyj an. Seit Russland im Februar angegriffen hat, hatte Selenskyj in der Ukraine ausgeharrt, zumindest sind keine Auslandsreisen bekannt. Andere hohe Repräsentanten der ukrainischen Regierung haben durchaus schon mehrere Auslandsreisen unternommen.

