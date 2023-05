Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt am 13.

Mai nach Berlin. Er werde an diesem Tag mit einer Sondermaschine auf dem militärischen Teil des Flughafens BER landen, berichten mehrere Medien unabhängig voneinander unter Berufung auf die Polizei. Die Vorbereitungen laufen demnach bereits.

Das genaue Programm des Besuchs ist noch unklar, auch zur Länge seines Aufenthalts wurden noch keine Details veröffentlicht. Es wird allerdings erwartet, dass Selenskyj am 14. Mai von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfangen werden wird. Auch ein Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht im Raum. Über einen Besuch des ukrainischen Präsidenten wurde schon länger spekuliert, da er am 14. Mai mit dem Karlspreis ausgezeichnet wird. Dementsprechend gilt es auch als wahrscheinlich, dass er von Berlin aus zur Preisverleihung in Aachen weiterreisen könnte.

