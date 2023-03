SPD-Chef Klingbeil will auch höheren Bundeswehretat

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kann bei seiner Forderung nach Erhöhung des Bundeswehretats ab nächstem Jahr auf die Unterstützung von SPD-Chef Lars Klingbeil zählen.

Klingbeil sagte am Montag am Rande seines Ukraine-Besuchs der "Bild" (Dienstagausgabe): "Boris Pistorius hat gesagt: Wir brauchen mehr Geld für die Bundeswehr. Ich habe klar gemacht, dass ich ihn als SPD-Minister dabei unterstütze."

Jetzt müsse aber mit dem Finanzminister verhandelt werden, wie genau der Etat aussehen kann. Und dann mische sich der Bundestag "am Ende auch noch in diese Verhandlungen ein". Klingbeil bekräftigte zudem, dass die SPD es nicht zulassen werde, dass man "die soziale Sicherheit und den Zusammenhalt in Deutschland gegen die äußere Sicherheit ausspielt".

