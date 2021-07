SPD: Voraussetzungen für Fortsetzung des Mali-Einsatzes gegeben

Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Wolfgang Hellmich (SPD), sieht die Bundeswehr in Mali weiterhin im Stande, den Einsatz fortzuführen.

"Die Voraussetzungen, um dieses Mandat und diesen Einsatz fortzusetzen, sind gegeben", sagte er in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv. Bei einem Selbstmordanschlag auf die UN-Mission Minusma waren zuletzt zwölf deutsche Soldaten verwundet worden.

"Die Rettungskette hat ja funktioniert", sagte Hellmich dazu. Trotzdem überprüfe man die Rahmenbedingungen und gehe auch der Frage nach, ob die Ausstattung verbessert werden müsse. Auf die Nachfrage, wie genau das Material der Truppe vor Ort verbessert werden könne, sprach Hellmich von "robusterem Material" und der "baldigen" Lieferung des Militärhubschraubers "NH90". Mit Blick auf den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan sagte der SPD-Politiker, dass die Taliban bereits "etliches an Gebiet und an Raum gewonnen" hätten. Allerdings könne die afghanische Armee die Situation halten und erhalte weiterhin internationale Unterstützung, so der SPD-Politiker. Über den nun abgeschlossenen Einsatz der Truppe in dem Land sagte er zudem: "Afghanistan ist ein moderneres Land geworden und das ist auch ein Ergebnis des internationalen Einsatzes. Ich glaube, das wird man und darf man nicht zurückdrehen."

