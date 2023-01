Steinmeier kondoliert nach Anschlag in Israel

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Samstag mit dem israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog telefoniert und ihm seine "tiefe Anteilnahme" angesichts der terroristischen Gewalt in Jerusalem ausgedrückt.

Das teilte das Bundespräsidialamt am Mittag mit. "Der fürchterliche Terroranschlag auf eine Synagoge in Jerusalem mit sieben Toten erschüttert uns zutiefst", wurde Steinmeier aus dem Gespräch zitiert.

"Ich verurteile die brutale terroristische Gewalt in aller Schärfe. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und allen Trauernden in Israel." Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) meldete sich unterdessen aus dem Flieger auf dem Weg nach Südamerika ebenfalls zu Wort: "Deutschland steht an Israels Seite", sagte er.

