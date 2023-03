Strack-Zimmermann lobt europäische Munitionsbeschaffung

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat das EU-Projekt zur gemeinsamen Munitionsbeschaffung für die Ukraine begrüßt.

"Das ist eine gute Nachricht in dramatischen Zeiten", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben). "Es ist der richtige Weg, dass Europa sich gemeinsam positioniert."

Ein entsprechender Beschluss müsse nun schnell umgesetzt werden. Für die Ukraine herrsche ein hoher Druck. "Es ist ein gutes Signal, dass die Entscheidung für eine gemeinsame Munitionsbeschaffung an dem Tag gefallen ist, an dem der chinesische Präsident Xi Moskau besucht", ergänzte Strack-Zimmermann. Die Europäer zeigten mit dem auf Jahre angelegten Plan für gemeinsame Munitionsbeschaffung, dass sie nicht an eine Vermittlung Chinas für Frieden in der Ukraine glaubten.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH