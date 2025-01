Strack-Zimmermann will Drei-Prozent-Ziel für Nato

Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) hat Donald Trumps Forderung eines Fünf-Prozent-Ziels für die Nato-Länder als unrealistisch kritisiert und sich stattdessen für ein Drei-Prozent-Ziel ausgesprochen.

Der designierte US-Präsident folge einem "Muster", sagte Strack-Zimmermann dem "ZDF Heute-Journal Update" am Mittwochabend. "Er ist ein Immobilienmensch, der Ihnen eine Wohnung verkaufen will für 4 Millionen Dollar zum Beispiel. Sie sagen, mehr als eine Million zahle ich nicht. Und dann wird er sagen, okay, ich nehme auch 3 Millionen", so Strack-Zimmermann.

Trump werde immer "ganz viel in den Ring werfen, um uns dann eben auch zu locken, zu provozieren, etwas zu bewegen". Außer Zweifel stehe jedoch, dass Europa insgesamt mehr machen müsse. Strack-Zimmermann hält Verteidigungsausgaben in Höhe von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für "deutlich realistischer". Die Frage sei jedoch, wofür. "Wir müssen europäisch klären, wer was macht. Nicht jedes Land muss alles können, wir verteidigen unseren Kontinent ja gemeinsam", sagte die Europaabgeordnete. "Und dann wird ein Preisschild dran stehen."