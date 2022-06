Timoschenko glaubt nicht an diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg

Die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko hält eine diplomatische und friedliche Lösung im Krieg gegen Russland aktuell für ausgeschlossen.

"Putin will die ganze Ukraine zerstören und das ganze ukrainische Volk töten", sagte sie den Sendern RTL und ntv. Die von Russland vorgeschlagene Lösung, die besetzten Gebiete zu annektieren und die ukrainische Armee nahezu aufzulösen, dem werde ihr Land niemals zustimmen.

"Sie wollen, dass wir unsere Kultur begraben", so die ukrainische Politikerin und sagte weiter: "Sehr viele Ukrainer werden jeden Tag getötet - das werden wir nie verzeihen und nie vergessen." Die Vorschläge Russlands würden auch nicht zu einem Ende des Krieges führen sondern zu einer Verlängerung des Konflikts, so die ehemalige Ministerpräsidentin. "Es gibt nur einen Weg für uns - den Sieg auf dem Schlachtfeld." Laut Timoschenko sei der Krieg in ihrer Heimat kein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, sondern ein Krieg der gesamten freien Welt gegen Russland. "Die ganze Welt steht vor dem dritten Weltkrieg." Man führe diesen Krieg und sei bereit, ihn auf dem eigenen Territorium zu beenden, wenn man die Hilfe dafür bekomme.

