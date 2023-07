Treffen in Helsinki: Biden sichert Finnland Unterstützung zu

US-Präsident Joe Biden hat nach einem Treffen mit den nordeuropäischen Staats- und Regierungschefs in Helsinki besonders dem neuen Nato-Mitglied Finnland seine Unterstützung zugesichert.

"Wir werden das Gebiet der Nato immer verteidigen und dazu gehört Finnland", sagte Biden bei der anschließenden Pressekonferenz. Finnland und bald auch Schweden würden die Nato stärken.

"Wenn die Nato stärker ist, ist die ganze Welt stärker." Darauf angesprochen, dass im US-Senat zuletzt ein Gesetz gescheitert ist, das US-Präsidenten den Austritt der USA aus der Nato erschweren würde, sagte Biden, es gebe in der Bevölkerung, im Repräsentantenhaus und im Senat eine eine "riesengroße Unterstützung" für die Nato. "Natürlich gibt es extreme Seiten in den Parteien, aber wir werden zusammenstehen." Die US-Bevölkerung habe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und seit der Schaffung der Nato gezeigt, dass sie Freunde und Partner unterstütze. "Niemand kann die Zukunft vorhersagen und garantieren, aber das ist die beste Wette, die irgendjemand hier abschließen kann", so der US-Präsident. Bei dem Treffen mit den nordeuropäischen Staaten soll es neben der Nato und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch um technologische Innovationen und Umweltschutz gegangen sein.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH