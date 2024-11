Trump macht Fox-News-Moderator zum Verteidigungsminister

Donald Trump macht den bisherigen Fox-News-Moderator Pete Hegseth zum künftigen US-Verteidigungsminister.

"Peter ist tough, klug und ein echter Anhänger des Grundsatzes `America First`", teilte Trump in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass die Ernennung Amerikas Feinde "auf die Probe stellen" werde. Neben seiner Fernsehkarriere war Hegseth auch jahrelang im US-Militär aktiv, zuletzt als Offizier bei der Army National Guard, den Landstreitkräften der Nationalgarde. Unter anderem war er in dem umstrittenen US-Gefangenenlager Guantanamo Bay und im Irak eingesetzt, in den letzten Jahren machte er sich für die Veteranenbewegungen stark. Hegseth hatte bereits Trumps ersten Wahlkampf unterstützt, auch dieses Mal wetterte er als Fernsehmoderator auf Fox News gegen Trumps Gegenkandidatin Kamala Harris.

Die Amtseinführung von Donald Trump ist am 20. Januar 2025.