Trump plant zügige Zölle auf Produkte aus Mexiko und Kanada

Der künftige US-Präsident Donald Trump plant Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Produkte aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada.

Dies kündigte er in einem Post auf seiner persönlichen Plattform an. Produkte aus China sollen mit einem zusätzlichen Zoll von 10 Prozent belegt werden. Für die Zölle will Trump am 20. Januar 2025, dem Tag seines Amtsantritts, eine entsprechende Exekutivanordnung unterzeichnen.

Der Republikaner begründete seine Ankündigung mit einer angeblichen "Invasion" der USA. Mexiko und Kanada machte er für Kriminalität und Drogenimporte verantwortlich.