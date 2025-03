Trump schließt dritte Amtszeit nicht aus

US-Präsident Donald Trump schließt die Möglichkeit einer dritten Amtszeit im Weißen Haus nicht aus.

Es gebe "Methoden", dies zu erreichen, sagte er dem Sender NBC News. Er fügte hinzu, dass er "nicht scherze". "Viele Leute wollen, dass ich es tue", so Trump.

"Aber ich meine, ich sage ihnen, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, es ist noch sehr früh in der Regierung." Er konzentriere sich derzeit auf die aktuelle Situation. Auf die Frage, ob er eine weitere Amtszeit wolle, antwortete der Präsident: "Ich arbeite gerne." Aber es sei noch viel zu früh, um über eine dritte Amtszeit nachzudenken. Nachgefragt nach möglichen Methoden, um eine dritte Amtszeit zu ermöglichen, ging es unter anderem um ein mögliches Szenario, in dem Vizepräsident JD Vance kandidieren und dann das Amt an ihn übergeben könnte. Weitere Details wollte er jedoch nicht preisgeben. Die Verfassung der Vereinigten Staaten verbietet eine dritte Amtszeit, es sei denn, sie wird durch eine Verfassungsänderung aufgehoben.