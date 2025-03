Trump will ukrainische Atomkraftwerke übernehmen

US-Präsident Donald Trump hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagen, die Kernkraftwerke der Ukraine zu übernehmen.

Das teilte das Weiße Haus am Mittwochabend mit. Trump argumentierte demnach, dass eine Eigentümerschaft seitens der USA an den Anlagen "der beste Schutz" für die Energieinfrastruktur wäre. Wie Selenskyj darauf regierte, ist bislang nicht bekannt. Nach US-Angaben sollen sich die beiden Staatsoberhäupter auf den mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vereinbarten teilweisen Waffenstillstand gegen Energieinfrastruktur geeinigt haben.

In den kommenden Tagen werde man mit Verhandlungsteams in Saudi-Arabien über die Ausweitung der Waffenruhe auf das Schwarze Meer verhandeln. Zudem habe man sich über die Lage in Kursk ausgetauscht. Als Selenskyj nach zusätzlichen Luftabwehrsystemen fragte, um die Zivilbevölkerung zu schützen, sagte Trump zu, zu prüfen, was "insbesondere in Europa" zur Verfügung stehe.