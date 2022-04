Die Ukraine will weiter mit Russland verhandeln.

Man müsse miteinander reden, "um weitere Butschas zu verhindern", sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am Donnerstag in Brüssel nach dem Treffen der NATO-Außenminister. Dies müsse man einsehen, auch wenn es generell schwer falle, nach allem, was geschehen ist, noch mit den Russen zu sprechen.

Er könne nicht verstehen, dass das russische Militär nicht nur Menschen, sondern auch Haustiere töte. "Warum tun sie das? Man kann es nicht verstehen", sagte Kuleba. Er wiederholte die Forderung nach schnellen weiteren Waffenlieferungen. Sonst könne es schon bald zu spät sein, so der ukrainische Außenminister. "Wie viele Menschen müssen noch sterben, damit Sie weiterkommen mit den Sanktionen", sagte Kuleba an den Westen gerichtet.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH