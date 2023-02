Ukrainischer Geheimdienst: Russland hat keine Waffen aus China

Nach Einschätzung des Vizechefs des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, Vadym Skibitsky, verfügt Russland aktuell über keine Waffen aus China.

"Nach unseren Informationen hat Russland derzeit keine Waffen und Munition aus China", sagte Skibitsky den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Russland verhandelt seit langer Zeit mit vielen Ländern über Waffenlieferungen: mit China, Iran, Nordkorea oder mit ehemaligen Sowjetrepubliken. Mit dem Iran verhandelt Russland über die Lieferung von Mittelstreckenraketen."

Die Russen bemühten sich, auch Munition vom Iran zu bekommen. "Darüber hinaus bedienen sie sich aus den Depots in Belarus - die Bestände sind noch aus Sowjetzeiten sehr groß", so Skibitsky. "Heute versuchen die Russen, die Produktion von allen Munitionsarten zu erhöhen. Das kostet Zeit." Eine Schwachstelle der Russen bestehe darin, dass sie mit der Produktion von Munition, Artillerie und neuen Waffen - insbesondere von Raketensystemen - nicht nachkämen, so der ukrainische Geheimdienstler.

