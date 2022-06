Ukrainischer Präsident nimmt G7- und NATO-Einladung an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt an den Gipfeln von G7 und NATO teil.

Das teilte er am Mittwochabend via Twitter mit. "Ich habe die Einladungen unserer Partner angenommen, an internationalen Schlüsselereignissen teilzunehmen", so Selenskyj.

Er folge der Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum G7-Gipfel und von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zum NATO-Gipfel in Madrid. Deutschland hat seit dem 1. Januar die G7-Präsidentschaft inne und fungiert für den anstehenden Gipfel als Gastgeber, das Treffen soll vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau im bayerischen Garmisch-Partenkirchen stattfinden.

