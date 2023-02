Ukrainischer Präsident reist nach London

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am Mittwoch Großbritannien.

Unter anderem seien ein Treffen mit Premierminister Rishi Sunak sowie eine Rede im Parlament geplant, teilte die britische Regierung mit. Zudem will Selenskyj ukrainische Soldaten besuchen, die derzeit von der britischen Armee ausgebildet werden.

Es ist erst das zweite Mal, dass der ukrainische Präsident seit Kriegsbeginn sein Land verlässt. Im Dezember war er in die US-Hauptstadt Washington gereist. Zuletzt hatte die EU Selenskyj auch zum Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag eingeladen. Seine Teilnahme wurde bis Mittwoch aber noch nicht bestätigt. Nach seinem Besuch in London könnte er dem Vernehmen nach aber nach Brüssel weiterreisen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH