Umfrage: Mehrheit blickt besorgt auf US-Wahl

Nur eine kleine Minderheit der Deutschen glaubt, dass Donald Trump im Falle einer Niederlage bei der US-Präsidentschaftswahl das Ergebnis ohne größeren Widerstand akzeptieren würde.

In einer Forsa-Umfrage für RTL und ntv gaben dies 13 Prozent der Befragten an. 80 Prozent der Bundesbürger gehen hingegen davon aus, dass Trump versuchen würde, die Amtseinführung seiner Gegenkandidatin durch gewaltsame Aktionen seiner Anhänger zu verhindern. 68 Prozent der Bundesbürger glauben zudem, dass ein Wahlsieg Trumps schlecht für die Wirtschaft in Deutschland wäre. Lediglich sechs Prozent erwarten positive Auswirkungen für die Wirtschaft in Deutschland, sollte Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen.

Nur von den Anhängern der AfD befürchtet lediglich eine Minderheit (30 Prozent) negative Folgen für die deutsche Wirtschaft, falls Trump ins Weiße Haus einzieht. Die Daten wurden vom 31. Oktober bis 4. November 2024 erhoben. Datenbasis: 1.009 Befragte.