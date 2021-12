US-Arbeitslosenquote im November weiter gesunken

Die Arbeitslosenrate in den USA ist im November von 4,6 auf 4,2 Prozent gesunken.

Das teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 210.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft.

Insgesamt lag die Zahl der Arbeitslosen im Oktober bei 6,9 Millionen, nach 7,4 Millionen im Vormonat. Die Erholung auf dem US-Arbeitsmarkt geht damit weiter, nachdem die Arbeitslosenquote zu Beginn des Sommers noch leicht gestiegen war. Vor Eskalation der Coronakrise lag die US-Arbeitslosenrate im Februar 2020 bei 3,5 Prozent, nur 5,7 Millionen US-Bürger waren damals offiziell auf Jobsuche.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH