US-Börsen lassen nach - Erzeugerpreise höher als erwartet

Die US-Börsen haben am Donnerstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 43.914 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.050 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 21.615 Punkten 0,7 Prozent im Minus. Nachdem die Inflationsdaten am Vortag die Hoffnungen der Anleger, dass die US-Zentralbank Federal Reserve bei ihrer nächsten Sitzung den Leitzins senken wird, gestärkt hat, wecken neue Daten zur Entwicklung der Großhandelspreise daran leichte Zweifel. Der Erzeugerpreisindex (PPI) stieg im November im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent, nach 2,4 Prozent im Oktober.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise um 0,4 Prozent, nach 0,2 Prozent im Oktober. Damit liegt die Teuerung deutlich über den Erwartungen. Die Fed könnte dies als Zeichen dafür sehen, dass die Inflation zum Teil weiter hartnäckig bleibt. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0470 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9551 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 2.680 US-Dollar gezahlt (-1,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 82,31 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 73,53 US-Dollar, das war ein Cent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.