US-Börsen legen deutlich zu - Hoffen auf moderate Inflation

Die US-Börsen haben am Dienstag deutlich zugelegt, ihre kräftigen Verluste von Anfang August aber auch noch nicht wieder aufgeholt.

Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 39.766 Punkten berechnet, 1,0 Prozent über Vortagesschluss. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.425 Punkten 1,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 am Ende mit 19.006 Punkten 2,5 Prozent im Plus. Anleger hoffen nach neuen Zahlen aus dem schwächer als erwartet angestiegenen Erzeugerpreisindex darauf, dass auch die für Mittwoch erwarteten US-Inflationsdaten moderat ausfallen könnten - und die Chancen für die bereits angedeutete Zinssenkung im September damit erhöhen. Börsianer würden sich über frisches Geld freuen. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0996 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9094 Euro zu haben. Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 2.467 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent).

Das entspricht einem Preis von 72,13 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 80,80 US-Dollar, das waren 150 Cent oder 1,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.