US-Börsen legen nach Fed-Entscheid zu

Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 41.965 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.675 Punkten 1,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 19.737 Punkten 1,3 Prozent im Plus. Die US-Notenbank Federal Reserve hat in ihrer Zinssitzung am Mittwoch den Leitzins unverändert gelassen. Zentralbankchef Jerome Powell begründete die zögerliche Haltung vor allem der derzeitigen hohen Unsicherheit.

Die Ursache dafür sieht er insbesondere in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Man wisse über Zölle, dass sie "tendenziell das Wachstum bremsen und die Inflation in die Höhe treiben", so Powell. Gleichzeitig geht er davon aus, dass der inflationäre Effekt der Zölle nur vorübergehend sein wird. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,0895 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9179 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.046 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 89,89 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 70,94 US-Dollar, das waren 38 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.