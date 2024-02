US-Börsen legen zu - Berichtssaison im Fokus

Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 38.521 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.954 Punkten 0,2 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 15.609 Punkten 0,1 Prozent fester. Im Fokus von Anlegern war am Dienstag erneut die anhaltende Berichtssaison.

So konnte Pharmakonzern Eli Lilly mit den aktuellen Quartalszahlen die Erwartungen übertreffen. Das Unternehmen erwartet zudem aufgrund neuer Abnehmspritzen einen Umsatzsprung. Auch Softwarehersteller Palantir konnte mit starken Umsatzzahlen Anleger überzeugen. Unterdessen tendierte die europäische Gemeinschaftswährung etwas stärker. Ein Euro kostete am Dienstagabend 1,0754 US-Dollar (+0,10 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9299 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich stärker, am Abend wurden für eine Feinunze 2.035,48 US-Dollar gezahlt (+0,52 Prozent). Das entspricht einem Preis von 0,00 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 78,69 US-Dollar, das waren 70 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.