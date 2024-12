US-Börsen uneinheitlich - Arbeitsmarkt unerwartet robust

Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt.

Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 44.718 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.050 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 21.229 Punkten 0,3 Prozent im Plus. Während am Dienstag mehrere Mitglieder der Führungsebene der US-Zentralbank Federal Reserve weitere Leitzinssenkungen angedeutet haben, erweist sich der Arbeitsmarkt robuster als von einigen erwartet. Es wäre also eigentlich davon auszugehen, dass damit im doppelten Mandat der Fed die Beschäftigungslage an Bedeutung verliert und der Fokus wieder deutlicher auf die Inflationsentwicklung rückt. Die Zahl der offenen Stellen stieg im Oktober um 372.000 auf 7,74 Millionen, wie Zahlen des US-Büros für Arbeitsmarktstatistik zeigen.

Die Arbeitnehmer zeigten sich zugleich vergleichsweise selbstbewusst: Die Kündigungsrate stieg im Laufe des Monats auf 2,1 Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0509 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9516 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.642 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 80,83 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 73,68 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.