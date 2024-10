US-Börsen uneinheitlich - Kurssprung bei Tesla

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag uneinheitlich gezeigt.

Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 42.374 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 5.810 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 20.233 Punkten 0,8 Prozent im Plus. Die Quartalszahlen von Tesla vom Mittwoch gaben den Tech-Aktien deutlichen Rückenwind. Die Aktien des Elektroautobauers selbst legten zeitweise um 18 Prozent zu.

Tesla konnte im vergangenen Quartal die Gewinnprognose klar übertreffen, was auch an deutlich reduzierten Herstellungskosten liegt. Für das kommende Jahr ist der Bau günstigerer Fahrzeuge geplant. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,0829 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9234 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 2.737 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 81,25 Euro pro Gramm. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 74,74 US-Dollar, das waren 22 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.