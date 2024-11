US-Notenbank senkt Leitzins erneut

Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins im Dollarraum erneut um 25 Basispunkte gesenkt.

Er werde künftig in einer Spanne zwischen 4,50 und 4,75 Prozent liegen, teilte die Fed am Donnerstag mit. Marktteilnehmer hatten die Fortsetzung der Zinswende im Vorfeld erwartet und waren sich auch bei der Spanne der Senkung weitgehend einig. Die jüngsten Daten deuteten darauf hin, dass sich die Wirtschaftstätigkeit weiterhin in einem "soliden Tempo" entwickelt habe, teilte die Notenbank mit.

Seit Anfang des Jahres habe sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt allgemein entspannt, und die Arbeitslosenquote sei zwar gestiegen, bleibe aber niedrig. Die Inflation habe Fortschritte in Richtung des Ziels von zwei Prozent gemacht, bleibe aber etwas erhöht. Man sei bestrebt, auf längere Sicht ein Maximum an Beschäftigung und eine Inflationsrate von zwei Prozent zu erreichen, so die Notenbank weiter. Man habe zudem die Ansicht, dass sich die Risiken für das Erreichen der Beschäftigungs- und Inflationsziele in etwa die Waage halten. Die wirtschaftlichen Aussichten seien derweil unsicher, und man achte auf die Risiken für beide Seiten seines Doppelmandats. Bei der Beurteilung des "angemessenen geldpolitischen Kurses" will die Fed weiterhin die Auswirkungen der eingehenden Informationen auf die Wirtschaftsaussichten beobachten. Man sei auch bereit, den geldpolitischen Kurs gegebenenfalls anzupassen, wenn Risiken auftauchten, die das Erreichen der Ziele des Ausschusses behindern könnten, so die Notenbank.