Verträge zu Neubeschaffungen von Kampfjets vor Abschluss

Die Vertragsverhandlungen über die Beschaffung von 35 neuen Kampfjets (F-35 von Lockheed) stehen kurz vor dem Abschluss.

Der Vertrag soll noch in diesem Jahr unterzeichnet werden, berichtet die "Bild" (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf Regierungskreise. Auch an der Neubeschaffung von 60 neuen Hubschraubern (CH-47 Chinook von Boeing) wird bereits gearbeitet.

Der Vertrag hierzu soll in den ersten Monaten 2023 unterschrieben werden. Zuletzt waren einige zuständige Mitarbeiter im Verteidigungsministerium, unter anderem der Abteilungsleiter Ausrüstung, in den USA, um die Verträge auszuhandeln. Da in Deutschland das Parlament bei größeren Rüstungsbeschaffungen (ab 25 Millionen Euro) zustimmen muss, kann der Vertrag erst abgeschlossen werden, wenn die Vorhaben vom Haushaltsausschuss abgesegnet wurden.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH