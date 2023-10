Vorsitzender von US-Repräsentantenhaus abgesetzt

Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag in einer historischen Abstimmung für die Absetzung ihres Vorsitzenden Kevin McCarthy gestimmt.

216 Abgeordnete stimmten für die Absetzung, 210 dagegen. Ausschlaggebend waren am Ende acht Republikaner, die ebenfalls dafür votierten, ihren Parteifreund McCarthy aus dem Amt des Sprechers zu entfernen.

Eine Mehrheit für einen Nachfolger ist allerdings vorerst noch nicht in Sicht. Es ist das erste Mal in der US-Geschichte, dass ein Sprecher des Repräsentantenhauses durch eine entsprechende Abstimmung seines Amtes enthoben wird. Den Antrag gestellt hatte der erzkonservative Republikaner Matt Gaetz, der McCarthy für zu kompromissbereit in Verhandlungen mit den Demokraten hält. Gaetz fordert kräftige Einsparungen und einen Stopp der Hilfen für die Ukraine.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH