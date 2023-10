Zahl der Toten in Israel und Gaza steigt

Nach dem Angriff der radikal-islamistischen Hamas auf mehrere Ziele in Israel steigt die Zahl der Toten auf beiden Seiten an.

Israel meldet mittlerweile über 700 Tote und über 2.300 Verletzte, davon 300 in kritischem Zustand. Unter den Toten sind auch rund 260 überwiegend junge Leute, die ein Techno-Festival in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen besucht hatten; Laut Medienberichten sollen Angreifer der Hamas dort mit motorisierten Gleitschirmen gelandet sein und ein regelrechtes Massaker angerichtet haben, eine bislang unbekannte Zahl an Festival-Teilnehmern wurde aber offenbar auch als Geisel in den Gazastreifen verschleppt.

Durch Vergeltungsschläge der israelischen Armee sollen nach palästinensischen Angaben seit Samstag über 400 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen sein, unter anderem wurde bei Bombardements ein 11-stöckiges Gebäude getroffen. Israel hat mittlerweile formell den Kriegszustand ausgerufen.

