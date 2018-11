Außenminister warnt vor Scheitern der EU

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat vor einem Scheitern der EU gewarnt.

"Entweder wir schaffen es, unseren Zusammenhalt in Europa zu stärken, oder wir riskieren die Zukunft dieses ehrgeizigen Friedensprojekts", sagte Maas laut Manuskript einer Rede, die er an diesem Dienstag bei einem Außenpolitik-Forum der Körber-Stiftung in Berlin halten wird und über das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben) berichten. "Europa muss sich in einem geopolitischen Umfeld behaupten, das durch einen immer schärferen Wettstreit zwischen Großmächten bestimmt wird", heißt es darin weiter.

In wirtschaftlicher Hinsicht verliefen die Frontlinien zwischen den USA und China, in strategischer Hinsicht zwischen den USA einerseits und Russland und China andererseits. Die transatlantische Partnerschaft bleibe für Europa eine "strategische Notwendigkeit", so Maas. "Als Europäer, als Deutsche müssen wir daher mehr in diese Partnerschaft investieren."

