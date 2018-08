Ausstellerprofile IFA 2018

Die IFA 2018 findet vom 31. August bis 5. September 2018 auf dem Messegelände Berlin ExpoCenter City statt. Bitte beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Informationen.

Informationen für Medien:

https://b2b.ifa-berlin.com/Press/Newsroom/

Business Wire ist offizieller internationaler Medienpartner der IFA 2018. Nachfolgend aufgeführt sind die Profile der Aussteller.

Unternehmen: Airthings Stand: Halle 6.2, Stand 124

www.airthings.com

Airthings ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das sich auf Innenraum-Luftqualität spezialisiert und Kompetenz im Bereich Radon-Gasdetektion hat. Wir planen und fertigen intelligente, vernetzte Produkte für die effiziente und gesunde Gestaltung von Wohnhäusern, Gebäuden und Arbeitsplätzen, indem wir die Innenraum-Luftqualität visualisieren und optimieren. Mit 10 Jahren Erfahrung auf dem Verbrauchermarkt dehnen wir unsere Technologie und Kompetenz auf den professionellen Sektor aus. Airthings ist bestrebt, Menschen die Kontrolle über ihre Innenraum-Luftqualität zu geben, um eine bessere Lebensqualität zu erzielen.

Unternehmen: ASUS Stand: 215 Internet: www.asus.com ASUS ist ein multinationales auf Computer-Hardware und Verbraucherelektronik spezialisiertes Unternehmen und die weltweit führende Motherboard- und Gaming-Marke. ASUS hat sich der Entwicklung intelligenter Produkte für die Gegenwart und für den digitalen Lebensstil von morgen verschrieben. Das Unternehmen wird auf der IFA 2018 eine umfassende Palette seiner neuesten Innovationen vorstellen, darunter das komplett neue ZenBook-Portfolio sowie neue Gaming-Ausrüstungen und Produkte wie Smartwatch, Mini PC und hochleistungsfähige Monitore, die für den modernen digitalen Lebensstil konzipiert sind. ASUS ist am Stand Nr. 215 in Halle 25 der Messe Berlin zu finden und kann vom 31. August bis 5. September täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr besucht werden. Unternehmen: DSP Group Stand: 134 Internet: www.dspg.com Die DSP Group ist ein führender global aufgestellter Anbieter von drahtlosen Chipsatz-Lösungen für die konvergierte Kommunikation mit Kompetenzen im Bereich drahtlose RF-Kommunikation und Sprachverarbeitung. Das Unternehmen ist zudem ein wichtiger Akteur bei der Einführung von drahtloser ULE© (Ultra-Low Energy) IoT-Smart-Home-Technologie für den Nahbereich. Dank der SmartVoice-Lösungen des Unternehmens sind Kunden in der Lage, hochwertige sprachgesteuerte Benutzeroberflächen (VUI: Voice User Interface) auf nahezu jedem Gerät bereitzustellen. Die DSP Group bringt laufend neue Innovationen hervor, darunter neue Anwendungen in den Bereichen Verbraucher- und industrielles IoT, Sicherheit, intelligente Häuser und intelligente Städte. Die DSP Group arbeitet mit CE-Herstellern und Serviceprovidern zusammen, um die Zukunft von Kommunikationsschnittstellen zu Hause, im Büro und unterwegs zu gestalten. Unternehmen: Jabra Stand: 231 / Halle 4.2b Internet: https://www.jabra.com/ Jabra ist ein führender Entwickler von Kommunikations- und Sound-Lösungen und bringt Innovationen hervor, die sowohl Verbraucher als auch Unternehmen befähigen. Als stolzer Teil der GN Group setzen wir uns dafür ein, dass Menschen mehr hören, mehr tun und mehr sein können als sie jemals für möglich gehalten hätten. Über Klangerlebnisse helfen wir, Leben zu verändern. Die Entwicklungskompetenz von Jabra ist wegweisend und baut auf 150 Jahren Pionierarbeit auf. Sie erlaubt es uns, integrierte Headsets und Kommunikationsinstrumente zu entwickeln, die Fachleuten helfen, produktiver zu arbeiten, während drahtlose Kopfhörer und Ohrhörer Verbrauchern ein besseres Erlebnis bei Telefongesprächen, Musik und Medien ermöglichen. Unternehmen: JLab Audio Stand: 131 Halle 1.2 Internet: www.jlabaudio.com JLab Audio ist ein preisgekrönter Entwickler von persönlichen Audiogeräten, wie etwa Bluetooth-Ohrhörer, Kopfhörer und Lautsprecher. JLabs Mission ist es, die Art, wie wir durchs Leben gehen (how we all GO through life), durch unglaubliche Klangerlebnisse, inspiriertes Design und innovative Technologie für den alltäglichen Verbraucher zu verbessern. Mit südkalifornischen Wurzeln und dem Endverbraucher im Sinn entwickelt JLab hochwertige Ausrüstungen sowie inspirierte Designs und bietet einen erstklassigen, reibungslosen Kundenservice. JLab ist immer für Sie da, egal was Ihre Leidenschaft ist. „It doesn’t matter how you GO, just GO.“ Unternehmen: Monoprice Stand: 105 Internet: www.monoprice.uk Monoprice, ein führender Online-Händler für hochwertige und erschwingliche Verbraucherelektronik, gibt auf der IFA 2018 die Erweiterung seiner Produktkataloge für das Vereinigte Königreich und Deutschland sowie neue Meilensteine bei der Ausdehnung seines Geschäfts auf internationaler Ebene bekannt. Mit verbesserter Verfügbarkeit von Schlüsselprodukten in den Kategorien 3D-Drucken, Premium Audio, Kabel und Smart Home – viele von ihnen werden auf der Messe zu sehen sein – wälzt Monoprice den internationalen Markt für Verbrauchelektronik weiterhin um und macht den Direktvertrieb seiner Technologien in ganz Europa zugänglicher denn je. Unternehmen: Nanoleaf Stand: Halle 26, Stand 382 Internet: https://nanoleaf.me/en/ Nanoleaf ist ein auf grüne Technologien und IoT spezialisiertes Unternehmen, das die Welt mit innovativen Beleuchtungslösungen, die aufgrund ihres Designs intelligenter sind, verändert. Nanoleaf lässt artistisches Design und technologische Innovationen in seine Produkte einfließen und sorgt so für Spannung, Annehmlichkeit und Freude bei der Art, wie Menschen Licht erleben. Das Unternehmen, das im Jahr 2012 von drei Ingenieuren, die die Beleuchtungsindustrie umwälzen wollten, gegründet wurde, unterhält Niederlassungen in Shenzhen, Paris und Toronto. Nanoleaf besteht aus einem diversifizierten Team leidenschaftlicher kreativer Problemlöser und ist bestrebt, die Beleuchtungsbranche grundlegend zu verändern, und die Art, wie Beleuchtung eingesetzt wird, neu zu definieren. Unternehmen: Qardio Stand: Stand 205, Halle 4.2b Internet: www.getqardio.com Qardio ist ein preisgekröntes, auf digitale Gesundheit spezialisiertes Unternehmen mit der Mission, die Gesundheitsversorgung grundlegend zu verändern, indem es Lösungen hervorbringt, die innovative Technologie, elegantes Design und leistungsstarke Datenanalysen mit hochmoderner medizinischer Funktionalität kombinieren. Die klinisch geprüften Geräte von Qardio, QardioArm, QardioBase 2 und QardioCore, ermöglichen die Überwachung von Blutdruck, Gewicht, Körperzusammensetzung, kontinuierlichem EKG, Atmungsfrequenz, Aktivitätsverfolgung und mehr. Zusammen mit der auf künstlicher Intelligenz basierenden Arzt-Patienten-Plattform QardioMD hat Qardio ein leistungsstarkes Gesundheitssystem geschaffen. Qardio befähigt Verbraucher, Ärzte und Gesundheitsanbieter durch Daten von höchster klinischer Qualität und bietet einfache, umsetzbare Einblicke in die Herzgesundheit. Unternehmen: Smarter Applications Stand: Halle 26, Stand 132 Internet: https://smarter.am/ Smarter ist zum fünften Mal hintereinander auf der IFA und wir sehen der Präsentation unserer Produkte erwartungsvoll entgegen. Als eines der wachstumsstärksten IoT-Startups im Vereinigten Königreich bleibt Smarter wegweisend mit innovativen Technologien, die den Alltag durch einzigartige Küchenprodukte erleichtern. Das Unternehmen erregte erstmals Aufmerksamkeit mit seinem revolutionären „iKettle“ – dem ersten über WLAN gesteuerten Wasserkocher der Welt. Dieses Jahr präsentiert Smarter die neueste Generation von App-fähigen Produkten wie Smarter Coffee, iKettle und FridgeCam. FridgeCam (ab sofort im Vereinigten Königreich erhältlich) ist die erste intelligente drahtlose Kühlschrankkamera der Welt, die an jedem Kühlschrank nachträglich angebracht werden kann und ein wichtiges Instrument bei der Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung ist. Kommen Sie an unserem Stand vorbei und überzeugen Sie sich selbst! Unternehmen: ULE Alliance Stand: 6.2/134 Internet: www.ulealliance.org Die ULE Alliance fördert Ultra Low Energy – die einzige drahtlose IoT-Technologie, die hochwertige Sprachkommunikation garantiert. Die ULE Alliance und ihre Mitglieder: Crow, DSP Group, Gigaset, Intel, Jazz Hipster und Vtech Telecommunications werden innovative Produkte für Smart Homes präsentieren, darunter:

– Ein Gateway zur Überbrückung von ULE- und IoTivity-Netzwerken, das die Verbindung von Geräten über verschiedene Drahtlosnetzwerke hinweg ermöglicht

– Wechselseitige Kommunikation für Amazon Alexa: Amazon-zertifiziertes Gerät. Zudem wird SGW Global, ein beitragendes Mitglied der ULE Alliance, ein durch ULE angetriebenes und Amazon-Alexa-fähiges Produkt in Halle 26 am Stand 239 präsentieren.

Bitte kontaktieren Sie secretariat@ulealliance.org, um ein Treffen zu organisieren. Folgen Sie unseren neuesten Meldungen von der IFA auf Twitter: @ULE_Alliance

