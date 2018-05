14.05.2018 - 19:58 Uhr Auto rast in Gruppe: 81-Jähriger in Radlergruppe gefahren: Frau stirbt in Klinik

Es ist ein Horror-Unfall: Ein Senior rast auf einer Landstraße in Brandenburg in eine Radfahrergruppe. Eine Radlerin überlebt ihre schweren Verletzungen nicht. Den vollständigen Artikel auf abendzeitung-muenchen.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick