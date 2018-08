Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Auffahrunfall in Baustelle auf A 38

API-TH: Auffahrunfall in Baustelle auf A 38

Sollstedt - Am Beginn einer Baustelle auf der A 38 zwischen Bleicherode und Breitenworbis Richtung Göttingen wurde der Verkehr auf einen Fahrstreifen reduziert. Ein Lkw wechselte Donnertagnachmittag ordentlich auf den verbleibenden linken Fahrsteifen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Herne näherte sich der Baustelle mit hoher Geschwindigkeit und erkannte die Situation zu spät. Um nicht auf den Lkw aufzufahren, wollte er rechts an diesem vorbei fahren. Dabei streifte der Anhänger des Lkws und riss sich den linken Kotflügel ab. Es entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

