Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Bauteile gestohlen

API-TH: Bauteile gestohlen

Bodenrode-Westhausen - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf einer Baustelle an der A 38, bei Bodenrode-Westhausen mehrere Bauteile entwendet. Bei zwei Blechcontainern wurden die Vorhängeschlösser aufgebrochen und die Teile entwendet. An einem Radlader wurden Scheiben eingeschlagen. Der Sach- und Beuteschaden wird mit ca. 10.300,- Euro beziffert.

