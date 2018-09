Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Bei Unfall leicht verletzt

API-TH: Bei Unfall leicht verletzt

Lederhose - Der 81jährige Fahrer eines Pkw Opel war am Donnerstagmorgen auf der A 9, nahe Lederhose, in Richtung Berlin unterwegs. Hier fuhr der Mann aus Berlin ausgangs einer Linkskurve geradeaus weiter, so dass er die Fahrbahn nach rechts verließ. Nach einigen Metern durch den Straßengraben gelang es ihm, wieder mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn weiter zu fahren. Hier kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Pkw Renault der dadurch ins Schleudern geriet und entgegen der Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen kam. Der 60jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000,-Euro.

