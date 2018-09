Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Bei zwei Regenunfällen jeweils eine ...

API-TH: Bei zwei Regenunfällen jeweils eine Person leicht verletzt

Gera - Am späten Sonntagnachmittag ereigneten sich auf der A 4, nahe Gera zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Fahrzeugführer nicht ihre Geschwindigkeiten an die Witterungs- und Fahrbahnbedingungen anpassten. Zu dieser Zeit regnete es stark und auf den Autobahnen herrschte Aquaplaning vor. Der 64jährige Fahrer eines Pkw Renault aus Zeitz verlor auf der komplett nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und prallte zunächst in die Mittelleitplanke. Der Pkw kam nach rechts ab und auch hier kollidierte er mit der Betongleitwand. Seine 62jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ähnlich erging es einem 29jährigen Fahrer aus dem Erzgebirgskreis mit seinem Pkw Opel. Er fuhr auf dem linken von drei Fahrstreifen ebenfalls mit zu hoher Geschwindigkeit bei Starkregen in Richtung Frankfurt/M. Ins Schleudern geraten kollidierte der Opel zunächst mit der Mittelleitplanke. Der Pkw drehte sich und schleuderte über alle drei Fahrstreifen zurück nach rechts. Hier kam es anschließend noch zu einer zweimaligen Kollision mit der rechten Leitplanke. Dabei wurde ein 59jähriger Mitfahrer aus dem Burgenlandkreis leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden in das Klinikum nach Gera gebracht. Der Gesamtsachschaden bei diesen Unfällen wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

