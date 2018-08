Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Defekter Kleintransporter um mehr ...

API-TH: Defekter Kleintransporter um mehr als 100 % überladen

Nordhausen - Ein tschechischer Kleintransporter Renault mit Reifenschaden wurde am Dienstagmorgen auf der A 38 nahe Nordhausen festgestellt. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und den dazugehörigen Papieren fiel auf, dass dieser offensichtlich überladen ist. Nachdem ein Reifenwechsel erfolgte, wurde das Fahrzeug gewogen. Bei 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht ergab die Wägung ein Ergebnis von knapp 7,2 Tonnen, was einer Überladung um mehr als 100 % entspricht. Nach Umladen konnte der Renault seine Fahrt fortsetzen. Der 61jährige Fahrzeugführer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495,- Euro zahlen.

