Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Fortsetzung zur Pressemeldung

Bad Klosterlausnitz - API-TH: Erneut schwerer Verkehrsunfall auf der A 9 06.06.2018 - 10:57

Bad Klosterlausnitz (ots) - Am späten Mittwochvormittag ereignete sich auf der A 9, zwischen den Anschlussstellen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg erneut ein schwerer Verkehrsunfall. In einem Baustellenbereich Richtung Berlin kam es zu Rückstauerscheinungen. Ein Leipziger Lastzug fuhr hier auf einen Lastzg aus Nordrhein-Westfalen auf, der wiederum auf einen Greizer Kleintransporter geschoben wurde. Derzeit ist bekannt, dass zwei Fahrzeugführer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Die A 9 ist in Richtung Berlin voll gesperrt.

Fortsetzung:

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 63jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger (Greiz) am Rückstauende einer Baustelle angehalten. Auch der dahinter befindliche Sattelzug (Borkum) kam zum Stehen. Ein weiterer Lastzug (Leipzig) fuhr offensichtlich ungebremst auf und schob die beiden Lkw zusammen. Der Fahrer des letzten Lastzuges (Alter/Herkunft noch unbekannt) wurde in seinem Führerhause eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle, infolge seiner schweren Verletzungen. Der 44 jährige rumänische Fahrer des zweiten Lkw wurde ebenfalls in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte aber zwischenzeitlich schwer verletzt befreit werden. Er wurde in das Klinikum nach Jena gebracht.

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Die Autobahn ist mindestens noch bic gg. 18:00 Uhr voll gesperrt. Weitere Details sind momentan nicht bekannt.

