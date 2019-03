Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Junge Frau bei Unfall auf A 71 ...

API-TH: Junge Frau bei Unfall auf A 71 schwer verletzt

Arnstadt - Eine 19-jährige Frau aus Erfurt wurde Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der A 71 schwer verletzt. Kurz vor der Anschlussstelle Arnstadt-Süd in Richtung Erfurt kam der Wagen der Frau aus bisher unerklärlichen Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und auf dem Dach am Hang zum Liegen. Sie war vor Ort nicht ansprechbar und kam schwerverletzt ins Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Autobahn war für die Rettungs- und Aufräumarbeiten eine Stunde voll in Richtung Erfurt gesperrt.

