Autobahnpolizeiinspektion / API-TH: Kontrolle verloren und leicht verletzt

API-TH: Kontrolle verloren und leicht verletzt

Schleiz - Am Mittwochabend war die 22jährige Fahrerin eines Pkw Skoda aus Berlin auf der A 9, bei Schleiz in Richtung München unterwegs. Auf dem linken Fahrstreifen fahrend, verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit der Mittelleitplanke, schleuderte quer zur Fahrtrichtung nach rechts und blieb im mittleren und rechten Fahrstreifen stehen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in die Klinik nach Schleiz gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 6.000,- Euro beziffert.

